Несмотря на довольно обнадеживающий результат поединка, на 58-й минуте случился неприятный для "шпор" эпизод. В единоборстве с защитником гостей Фабианом Делфом, серьезную травму стопы получил лидер атак "Тоттенхэма" Харри Кейн.
После матча игрок сборной Англии покидал "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" на костылях.
Kane leaving stadium on crutches pic.twitter.com/LghRdlXLft— Rob Harris (@RobHarris) 9 апреля 2019 г.
По предположению главного тренера "шпор" Маурисио Почеттино, Кейн может пропустить остаток сезона, что несомненно негативно скажется на перспективах, как прохода Тоттенхэма в полуфинал Лиги Чемпионов, так и в борьбе за попадания в Топ-4 Английской Премьер-Лиги.