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Лидер "Тоттенхэма" после матча Лиги Чемпионов покинул стадион на костылях

Для Харри Кейна сезон может быть завершен.

Харри Кейн
Фото: EPA/UPG
Харри Кейн
Накануне в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" на домашней арене переиграл "Манчестер Сити" 1:0.

Несмотря на довольно обнадеживающий результат поединка, на 58-й минуте случился неприятный для "шпор" эпизод. В единоборстве с защитником гостей Фабианом Делфом, серьезную травму стопы получил лидер атак "Тоттенхэма" Харри Кейн.

После матча игрок сборной Англии покидал "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" на костылях.

По предположению главного тренера "шпор" Маурисио Почеттино, Кейн может пропустить остаток сезона, что несомненно негативно скажется на перспективах, как прохода Тоттенхэма в полуфинал Лиги Чемпионов, так и в борьбе за попадания в Топ-4 Английской Премьер-Лиги.

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