Для Харри Кейна сезон может быть завершен.

Фото: EPA/UPG Харри Кейн

Несмотря на довольно обнадеживающий результат поединка, на 58-й минуте случился неприятный для "шпор" эпизод. В единоборстве с защитником гостей Фабианом Делфом, серьезную травму стопы получил лидер атак "Тоттенхэма" Харри Кейн.

После матча игрок сборной Англии покидал "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" на костылях.

Kane leaving stadium on crutches pic.twitter.com/LghRdlXLft — Rob Harris (@RobHarris) 9 апреля 2019 г.