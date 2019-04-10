Состоялись первые поединки 1/4 финала Лиги Чемпионов

В Лондоне и Ливерпуле состоялись четвертьфинальные матчи ЛЧ.

В Лондоне на новеньком "с иголочки" стадионе "Тоттенхэм Хотспур" одноименный клуб, в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Чемпионов принимал своих земляков по Английской Премьер-Лиге – клуб "Манчестер Сити".

Матч завершился минимальной победой хозяев 1:0.

В дебюте поединка неплохой момент имели "шпоры", но Деле Алли с линии штрафной не смог прижать мяч к газону и запустил его значительно выше ворот.

А на 9-й минуте случился реперный момент не только матча в Лондоне, но и всего двухраундового противостояния.

По подсказке VAR рефери, голландец Бьорн Кейперс назначил пенальти в ворота хозяев за блокирование защитником "Тоттенхэма" Дэнни Роузом удара Рахима Стерлинга в собственной штрафной площади. При этом видеоповтор точно определил, что Роуз коснулся мяча рукой.

Однако Серхио Агуэро не смог реализовать 11-метровый.

Фото: EPA/UPG

Как оказалось в дальнейшем, это был первый и последний голевой момент, созданный "горожанами" у ворот соперника.

Исходя из стратегии двухматчевого противостояния, Хосеп Гвардиола выбрал сверхрациональную и академичную тактику, которая, тем не менее, приносила результат вплоть до 78-й минуты.

И когда казалось, что гости во второй половине второго тайма взяли поединок под свой контроль, "взорвал" игру Сон Хын Мин, исполнив соло в штрафной площади "МанСити" 1:0.

Фото: EPA/UPG

Итоговая минимальная победа подопечных Маурисио Почеттино оставляет открытым вопрос о выходе какой-либо из команд в следующую стадию турнира.

В параллельном поединке на "Энфилде" "Ливерпуль", забив два безответных мяча в ворота "Порту", создал приличный гандикап перед ответным поединком в Португалии.