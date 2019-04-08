Топливо "Феррари" в Формуле-1 пахнет грейпфрутом, - глава Red Bull Racing

Руководитель 4-кратных чемпионов Формулы-1 команды "Ред Булл Рэйсинг" Кристиан Хорнер полагает, что причиной преимущества "Феррари" в мощности двигателя может быть специальное топливо, сообщает Auto Motor und Sport.

По мнению Хорнера, бензин, используемый болидами итальянской команды, издает странный запах, который сотрудники австрийской команды впервые почувствовали еще на Гран-При Австралии.

"Топливо из боксов Ferrari пахнет, как грейпфрутовый сок", - цитирует Хорнера издание.

Огромное преимущество "Феррари" впервые было отмечено во время предсезонных тестов в Барселоне.

После Гран-При Бахрейна специалисты на основе данных GPS подсчитали, что силовая установка "Скудерии" примерно на 40 лошадиных сил превосходит по мощности двигатели болидов других "конюшен".

Отмечается, что огромное преимущество, до 0,6 сек. на одной только главной прямой трассы Сахир, есть только у заводской команды "Феррари", топливо которой поставляет компания Shell.

Клиентские команды "Феррари" - Haas и Alfa Romeo, работающие на аналогичных двигателях, используют топливо других поставщиков.