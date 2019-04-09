Британская теннисистка на турнире ITF отыгралась со счёта 0:6, 0:5, 30:40

Невероятное по нынешним профессиональным теннисным меркам событие произошло на соревнованиях категории ITF в британском Сандерленде.

Местная теннисистка китайского происхождения Тара Мур в 1/16 финала обыграла представительницу Франции Джессику Понше со счетом 0:6, 7:6 (9-7), 6:3.

Особенностью матча стало то, что по ходу игры победительница 15 турниров ITF - Мур уступала сопернице со счётом 0:6, 0:5 и 30:40 в шестом гейме второго сета.

Француженка имела два матчбола, но не сумела реализовать свое невероятное преимущество, и, в итоге, уступила во второй партии на тайбрейке, а затем проиграла и третий сет.