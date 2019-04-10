"Манчестер Сити" проиграл все матчи командам из Англии в плей-офф еврокубков

Накануне "Манчестер Сити" уступил на выезде "Тоттенхэму" в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов (0:1).

Для МС это был пятый матч в плей-офф еврокубков против английских команд и во всех "горожане" терпели поражения.

До этого "Сити" проигрывал в сезоне-1970/71 лондонскому "Челси" в полуфинале Кубка обладателей Кубков (0:1, 0:1).

В прошлом сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы проиграли "Ливерпулю" в четвертьфинале Лиги Чемпионов (0:3, 1:2).

Поправить негативную для себя статистику манкунианцы попытаются 17 апреля на "Этихад" в ответном поединке со "шпорами".