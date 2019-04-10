Наставник "Ливерпуля" одержал юбилейную победу в тренерской карьере

Накануне в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов "Ливерпуль" на "Энфилде" добился довольно комфортной победы над "Порту" 2:0.

Эта победа стала 400-й в тренерской карьере главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, сообщает Opta.

При этом более четверти всех своих побед - 111 немецкий специалист одержал, возглавляя клуб с берегов Мерси, еще 180 - Юрген записал на свой счет в качестве главного тренера дортмундской "Боруссии" и 109 - являясь главным тренером "Майнца".

Напомним, 51-летний Клопп возглавил "красных" в 2015 году.

Мерсисайдцы лидируют в Английской Премьер-Лиге, набрав 82 очка после 33 туров. Подопечные Клоппа как никогда близко подошли к тому, чтобы прервать 28-летнюю чемпионскую "засуху" "Ливерпуля" .