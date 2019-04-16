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В Кубке Стэнли игрок лицом отразил летящую в пустые ворота шайбу

Иэн Коул невольно стал героем эпизода.

В Кубке Стэнли игрок лицом отразил летящую в пустые ворота шайбу
Колорадо Эвеланш
Фото: EPA/UPG

В третьем матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли "Колорадо Эвеланш" дома разгромил "Калгари Флэймз" - 6:2.

По ходу матча возник интересный эпизод.

Нападающий гостей Джонни Годро упустил прекрасную возможность отличиться. 

Лидер "огоньков" бросал по воротам, когда был уже отыгран вратарь "Колорадо" Филип Грубауэр. Однако шайбу лицом сумел отразить защитник "лавин" Иэн Коул.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Колорадо".

Напомним, игрок ценой нескольких зубов забил шайбу в матче плей-офф Кубка Стэнли.

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