В третьем матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли "Колорадо Эвеланш" дома разгромил "Калгари Флэймз" - 6:2.

По ходу матча возник интересный эпизод.

Нападающий гостей Джонни Годро упустил прекрасную возможность отличиться.

Лидер "огоньков" бросал по воротам, когда был уже отыгран вратарь "Колорадо" Филип Грубауэр. Однако шайбу лицом сумел отразить защитник "лавин" Иэн Коул.

Ian Cole stops a Johnny Gaudreau shot with his face pic.twitter.com/Num7O5pQ9k — Pete Blackburn (@PeteBlackburn) 16 апреля 2019 г.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Колорадо".

Напомним, игрок ценой нескольких зубов забил шайбу в матче плей-офф Кубка Стэнли.