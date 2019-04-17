Победитель регулярного чемпионата НХЛ установил антирекорд, не выиграв ни одной игры в плей-офф Кубка Стэнли

Победитель регулярного чемпионата НХЛ "Тампа Бэй Лайтнинг" в первом раунде плей-офф в противостоянии с "Коламбус Блу Джекетс" проиграла четвертый матч подряд (3:7), прекратив борьбу за Кубок Стэнли.

При этом подопечные Джона Купера установили уникальное антидостижение, которое можно будет только повторить, и то, если постараться.

"Тампа" стала первым в истории НХЛ триумфатором Кубка Президента, который ни выиграл ни одного матча в плей-офф.

Отметим, первую игру с "Коламбусом" "Молнии" проиграли со счетом 3:4, выигрывая 3:0 после первого периода. Затем были поражения 1:5 и 1:3.