Роналду впервые за девять лет не попал в полуфинал Лиги Чемпионов

Фото: EPA/UPG Криштиану Роналду

Таким образом, лидер "Старой синьоры" Криштиану Роналду впервые за девять лет не примет участия в полуфинале ЛЧ.

Португалец с сезона 2010/2011 в составе "Реала" неизменно выходил в 1/2 финала самого престижного европейского клубного футбольного турнира. Напомним, 10 лет назад "Реал" проиграл "Лиону" (0:1, 1:1) и вылетел на стадии 1/8 финала.

До этого португалец трижды подряд с сезона 2006/07 пробивался как минимум в полуфинал вместе с "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Роналду является 5-кратным победителем ЛЧ – один раз в составе "красных дьяволов" (2008) и четырежды в составе "бланкос" (2014, 2016, 2017, 2018).