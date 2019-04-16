Накануне на Мемориале домашней арены "Ливерпуля" – "Энфилде" игроки основной команды почтили память жертв трагедии в "Хиллсборо".

В мероприятии приняли участие также женская команда клуба и молодежная команда Академии. После возложения цветов было объявлена минута молчания.

Earlier today, the Liverpool first-team, Women's and Academy squads paid their respects to the 96 children, women and men who died at Hillsborough by visiting the memorial at Anfield. pic.twitter.com/RqwWn23AzY — Liverpool FC (@LFC) 15 апреля 2019 г.

Ровно 30 лет назад, 15 апреля 1989 года, в результате давки на трибунах стадиона в Шеффилде перед началом полуфинального матча Кубка Англии "Ливерпуль" - "Ноттингем Форест" погибли 96 человек, 766 получили ранения.

Изначально это происшествие называлось несчастным случаем, а виноватыми назывались сами болельщики. Однако в 2016 году суд присяжных признал, что погибшие в Шеффилде стали жертвами преступной халатности полицейских и организаторов матча.

Напомним, завтра "Ливерпуль" проведет ответный четвертьфинальный поединок Лиги Чемпионов.

"Красные" постараются в Порту удержать гандикап в два мяча, завоеванный в первом матче на "Энфилде" против "Порто".