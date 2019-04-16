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Перед матчем Лиги Чемпионов "Ливерпуль" почтил память жертв трагедии на стадионе "Хиллсборо"

Трагедия случилась ровно 30 лет назад.

Перед матчем Лиги Чемпионов "Ливерпуль" почтил память жертв трагедии на стадионе "Хиллсборо"
Мемориал Хиллсборо
Фото: EPA/UPG

Накануне на Мемориале домашней арены "Ливерпуля" – "Энфилде" игроки основной команды почтили память жертв трагедии в "Хиллсборо".

В мероприятии приняли участие также женская команда клуба и молодежная команда Академии. После возложения цветов было объявлена минута молчания.

Ровно 30 лет назад, 15 апреля 1989 года, в результате давки на трибунах стадиона в Шеффилде перед началом полуфинального матча Кубка Англии "Ливерпуль" - "Ноттингем Форест" погибли 96 человек, 766 получили ранения.

Изначально это происшествие называлось несчастным случаем, а виноватыми назывались сами болельщики. Однако в 2016 году суд присяжных признал, что погибшие в Шеффилде стали жертвами преступной халатности полицейских и организаторов матча.

Напомним, завтра "Ливерпуль" проведет ответный четвертьфинальный поединок Лиги Чемпионов.

"Красные" постараются в Порту удержать гандикап в два мяча, завоеванный в первом матче на "Энфилде" против "Порто".

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