"Барселона" готова заплатить 100 млн фунтов за игрока "Манчестер Юнайтед", и это – не Погба

Маркус Рэшфорд может продолжить карьеру на Пиренеях.

"Барселона" в летнее трансферное окно планирует приобрести нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда, сообщает Mirror.

Руководство каталонского клуба готово заплатить за футболиста сборной Англии 100 млн фунтов, уточняет издание.

Отмечается, что МЮ собирается удержать Рэшфорда, предложив ему зарплату в размере 300 тыс. фунтов в неделю.

Контракт 21-летнего англичанина с "красными дьяволами" рассчитан до 30 июня 2020 года. В нынешнем сезоне Маркус провел 41 матч, в которых забил 13 мячей и отдал девять голевых передач.

Напомним, еще одним лидером "Юнайтед" – Полем Погба активно интересуется другой испанский гранд – "Реал".