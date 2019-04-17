Матчами в Барселоне и Турине, соответственно между "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед", а также "Ювентусом" и "Аяксом" стартовали ответные матчи стадии 1/4 финала Лиги Чемпионов.

И если поединок в столице Каталонии прошел при относительном штиле (уже к 20-й минуте дубль Лионеля Месси практически закрыл еле тлевшую интригу), то над матчем в столице Пьемонта все 90 минут висел "девятый вал".

В первом тайме лучше смотрелся "Ювентус", у которого свое дело, как и в первой встрече в Амстердаме, сделал Криштиану Роналду 1:0. Произошло это на 28-й минуте.

Фото: EPA/UPG

"Старой синьоре" не повезло, что уже через 6 минут Донни ван де Беек счет сравнял, как в отчетном матче, так и по сумме двухраундового поединка 1:1.

Фото: EPA/UPG

Пользуясь "формульной" терминологией - произошел своеобразный рестарт противостояния.

Во второй половине встречи амстердамцы буквально смяли защитные построения хозяев, которые зачем-то ввязались в открытую игру с подопечными Эрика Тен Хага, что было ошибкой.

В итоге, гости создали несчетное количество голевых моментов у ворот Войцеха Щесны, но реализовали лишь один - на 67-й минуте отличился капитан Маттейс де Лигт 1:2.

Фото: EPA/UPG

До окончания матча оставалось еще достаточно времени, однако было видно, что "Ювентус" обречен.

Во втором четвертьфинале Филиппе Коутиньо на 61-й минуте забил третий мяч "Барселоны" и установил окончательный счет в матче.

В полуфиналах "Аякс" встретится с победителем пары "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм", а "Барселона - с победителем противостояния "Ливерпуль" - "Порто".