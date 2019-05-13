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Зинченко в "Манчестер Сити" запретили подходить к чемпионскому кубку

Украинец во второй раз стал чемпионом Англии.

Зинченко в "Манчестер Сити" запретили подходить к чемпионскому кубку
Двукратный чемпион Англии Александр Зинченко
Фото: EPA/UPG

Накануне "Манчестер Сити" обыграл в матче последнего тура "Брайтон" (4:1) и защитил титул чемпиона Английской Премьер-Лиги.

По окончанию матча защитник "горожан" Александр Зинченко прокомментировал победу в чемпионате Англии.

"Эмоции не передать словами. Мы сейчас в дороге в аэропорт, все до сих пор празднуют – орут, поют. Вообще не успокоились, не могу нормально говорить", - цитирует интервью Зинченко программе "Великий футбол" ua.tribuna.com.

"Насчет Кубка - мне запретили к нему подходить. Сразу по прилету в Манчестер, будем отмечать чемпионство на стадионе", – отметил украинец.

Напомним, в прошлом сезоне Александр уронил кубок АПЛ со второго яруса автобуса на чемпионском параде.

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