В 36 туре Серии А "Ювентус" потерпел третье поражение в чемпионате.

Бессменный чемпион восьми последних сезонов встречался на "Стадио Олимпико" в Риме с местной "Ромой" и пропустил 2 безответных мяча.

Во втором тайме, еще при равном счете, на поле возникла конфликтная ситуация между Криштиану Роналду и вице-капитаном "волков" Алессандро Флоренци.

Во время словесной перепалки португальский форвард "Старой синьоры" жестом показал оппоненту, чтобы тот замолчал, и издевательски указал на его небольшой рост.

Cristiano Ronaldo mocks Alessandro Florenzi’s height during AS Roma v Juventus 👀#SerieApic.twitter.com/enpQ9tavSt — GiveMeSport Football (@GMS__Football) 12 мая 2019 г.

Добавим, что спустя 20 минут после инцидента 28-летний уроженец "Вечного города" сумел обидное замечание в свой адрес трансформировать в забитый гол, который по существу стал решающим в поединке.

Стоит отметить, что Криштиану Роналду действительно выше Флоренци, его рост составляет - 187 см, тогда как Флоренци - 173 см.