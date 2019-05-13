В квартире на Березняках в Киеве обнаружили мертвых супругов и истощенную 2-летнюю девочку
В квартире на Березняках в Киеве обнаружили мертвых супругов и истощенную 2-летнюю девочку
У Зеленского запустили видеоролик за роспуск Верховной Рады
У Зеленского запустили видеоролик за роспуск Верховной Рады
Блаженніший Епіфаній: «Повернення до КП - це повернення назад, в ізоляцію, й втрата Томосу»
Блаженніший Епіфаній: «Повернення до КП - це повернення назад, в ізоляцію, й втрата Томосу»
Times составил рейтинг самых богатых резидентов Британии, в первой десятке - трое россиян
Times составил рейтинг самых богатых резидентов Британии, в первой десятке - трое россиян
Stratfor проанализировал оружие, которое Кремль демонстрировал на параде 9 мая
Stratfor проанализировал оружие, которое Кремль демонстрировал на параде 9 мая
HBO показал тизер второй серии мини-сериала "Чернобыль"
HBO показал тизер второй серии мини-сериала "Чернобыль"
Глава Генштаба ВСУ заявил, что его страницу в Facebook взломали
Глава Генштаба ВСУ заявил, что его страницу в Facebook взломали
"​Укрзализныця" отменяет прицепные вагоны до Москвы из Ковеля и Жмеринки
"​Укрзализныця" отменяет прицепные вагоны до Москвы из Ковеля и Жмеринки
Не сотвори себе кумира или Что происходит вокруг УПЦ-КП
Не сотвори себе кумира или Что происходит вокруг УПЦ-КП
ГлавнаяСпорт

Роналду в перепалке с игроком "Ромы" нелицеприятно высмеял того за его малый рост

"Ювентус" уступил "Роме".

Роналду в перепалке с игроком "Ромы" нелицеприятно высмеял того за его малый рост
Криштиану Роналду
Фото: EPA/UPG

В 36 туре Серии А "Ювентус" потерпел третье поражение в чемпионате.

Бессменный чемпион восьми последних сезонов встречался на "Стадио Олимпико" в Риме с местной "Ромой" и пропустил 2 безответных мяча.

Во втором тайме, еще при равном счете, на поле возникла конфликтная ситуация между Криштиану Роналду и вице-капитаном "волков" Алессандро Флоренци.

Во время словесной перепалки португальский форвард "Старой синьоры" жестом показал оппоненту, чтобы тот замолчал, и издевательски указал на его небольшой рост.

Добавим, что спустя 20 минут после инцидента 28-летний уроженец "Вечного города" сумел обидное замечание в свой адрес трансформировать в забитый гол, который по существу стал решающим в поединке.

Стоит отметить, что Криштиану Роналду действительно выше Флоренци, его рост составляет - 187 см, тогда как Флоренци - 173 см.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также