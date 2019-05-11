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В МИД Азербайджана дали добро на участие игрока лондонского "Арсенала" в финале Лиги Европы в Баку

Генрих Мхитарян сможет сыграть в финальном матче.

В МИД Азербайджана дали добро на участие игрока лондонского "Арсенала" в финале Лиги Европы в Баку
Генрих Мхитарян
Фото: EPA/UPG

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева сообщила, что армянский легионер лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян сможет сыграть в финале Лиги Европы в Баку, несмотря на напряженность между странами.

Отметим, что решающая игра пройдет 29 мая в Баку, "Арсенал" встретится с "Челси".

Между Арменией и Азербайджаном отсутствуют дипломатические отношения.

"В Азербайджане прошло много крупных спортивных мероприятий, в которых принимали участие армянские спортсмены. Спорт и политика отделены друг от друга", – приводит слова пресс-секретаря "Спорт-Экспресс".

Армения и Азербайджан уже много лет находятся в состоянии конфликта из-за спорного статуса Нагорного Карабаха. В СМИ неоднократно сообщалось о существовании неформальных ограничений на въезд в Азербайджан не только для граждан Армении, но и для этнических армян вообще. Пограничная служба, как правило, объясняет депортацию или отказ в допуске на борт соображениями безопасности.

Напомним, что Мхитарян в 2015 году не поехал с дортмундской "Боруссией" на выездной матч против азербайджанской "Габалы" (3:1), а в прошлом году пропустил гостевую игру "Арсенала" с "Карабахом" (3:0) в рамках группового турнира Лиги Европы.

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