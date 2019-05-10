На предматчевой разминке команд, произошел забавный эпизод, когда кто-то из игроков "Валенсии" запустил мячом точно в голову местной журналистке, которая на бровке стадиона "Месталья" общалась со студией в прямом эфире.
Сотрудница телеканала даже на время пропала из кадра.
Позже журналистка вернулась в эфир и с юмором восприняла произошедшее, подтвердив, что с ней все в порядке.
Acaba de ocurrir en Mestalla #Gol #ValenciaArsenal #DirectoGol pic.twitter.com/3XN9BctL1I— Álvaro Sáez Murcia (@saezalvaro) 9 мая 2019 г.