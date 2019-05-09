Чемпион мира по хоккею покончил с собой

Фото: hcdynamo.cz Адам Свобода

Чемпион мира по хоккею в составе сборной Чехии Адам Свобода скончался в Пардубице в возрасте 41 года, сообщает Hokej.

По информации издания Свобода покончил с собой, находясь в своем доме. Федерация хоккея Чехии подтвердила смерть хоккеиста, но при этом не уточнила обстоятельств.

Свобода играл за сборную Чехии на позиции голкипера с 2001 по 2008 годы. В 2005 году он стал чемпионом мира, а год спустя выиграл серебряные медали.

Клубную карьеру вратарь начал в 1996 году в пражской "Спарте". Он выступал за омский "Авангард" и тольяттинскую "Ладу".

Продолжил карьеру в казахском "Бейбарысе". Завершил карьеру в 2017 году.