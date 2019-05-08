Криштиану в строительной каске выглядит также элегантно, как в полосатой форме Ювентуса.

34-летний лидер туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду проинспектировал завершающую стадию строительства своего отеля в марокканском городе Марракеш.

Посещение отеля Pestana CR7 Marrakech, открытие которого планируется в начале 2020-го года, нашего следующего и самого захватывающего отеля", - написал Роналду в Instagram, позируя в строительной каске.

Добавим, что в настоящее время Роналду является владельцем двух отелей, которые находятся в Лиссабоне и Фуншале.

Еще четыре отеля находятся на стадии строительства. Они будут расположены в Мадриде, Нью-Йорке, Париже и, собственно – в Марракеше.