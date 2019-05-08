Автобус с игроками "Барселоны" после поражения от "Ливерпуля" в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов (0:4) отправился в аэропорт без своего капитана Лионеля Месси, сообщает "Спорт-Экспресс", ссылаясь на Metro.
Лео пришлось задержаться на "Энфилде", так как он проходил допинг-тест.
Процедура заняла незапланированно много времени и было принято решение не дожидаться своего лидера.
Когда игрок освободился спустя 2 часа его в индивидуальном порядке доставили в аэропорт.
Кроме того, он не стал останавливаться для общения с журналистами в микст-зоне.
La cara de Leo Messi al pasar por la zona mixta de Anfield. @ellarguero pic.twitter.com/NVrz8DG8Zm— Adrià Albets (@AdriaAlbets) 7 мая 2019 г.