“Український народ обрав невизначеність і буде тепер з нею жити”
“Український народ обрав невизначеність і буде тепер з нею жити”
В порту Одессы задержали рекордную партию кокаина, который смешали в ведрах с краской
В порту Одессы задержали рекордную партию кокаина, который смешали в ведрах с краской
В Харькове покончил с собой известный волонтер Максим Курчашов
В Харькове покончил с собой известный волонтер Максим Курчашов
Будапештский синдром
Будапештский синдром
Главой ВАКС избрали экс-судью райсуда Харьковской области Танасевич (обновлено)
Главой ВАКС избрали экс-судью райсуда Харьковской области Танасевич (обновлено)
В Марганце в результате взрыва гранаты погиб человек, еще пятеро ранены (обновлено)
В Марганце в результате взрыва гранаты погиб человек, еще пятеро ранены (обновлено)
Цькування на державній службі: чому ми про це говоримо і як від слів перейти до діла
Цькування на державній службі: чому ми про це говоримо і як від слів перейти до діла
Коломойский назвал советника Зеленского Данилюка "шавкой"
Коломойский назвал советника Зеленского Данилюка "шавкой"
Савик Шустер вернулся в Украину
Савик Шустер вернулся в Украину
ГлавнаяСпорт

"Барселона" спешно покинула "Энфилд", не дождавшись Месси

Капитан "блаугранас" отбыл в аэропорт самостоятельно.

"Барселона" спешно покинула "Энфилд", не дождавшись Месси
Лионель Месси
Фото: EPA/UPG

Автобус с игроками "Барселоны" после поражения от "Ливерпуля" в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов (0:4) отправился в аэропорт без своего капитана Лионеля Месси, сообщает "Спорт-Экспресс", ссылаясь на Metro.

Лео пришлось задержаться на "Энфилде", так как он проходил допинг-тест. 

Процедура заняла незапланированно много времени и было принято решение не дожидаться своего лидера.

Когда игрок освободился спустя 2 часа его в индивидуальном порядке доставили в аэропорт. 

Кроме того, он не стал останавливаться для общения с журналистами в микст-зоне.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также