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Месси озвучил руководству "Барселоны" имена игроков, которых каталонцы должны подписать летом

Аргентинец видит усиление трех позиций - вратаря, центрального защитника и нападающего.

Месси озвучил руководству "Барселоны" имена игроков, которых каталонцы должны подписать летом
Лионель Месси
Фото: EPA/UPG

Капитан "Барселоны" Лионель Месси указал позиции, которые должны быть усилены в ближайшее трансферное окно, сообщает Don Balon.

Согласно видения аргентинца, руководству "блаугранас" нужно обратить внимание на позиции вратаря, центрального защитника и нападающего.

Идеальным вариантом на позицию первого номера Лео видит вратаря "Аякса" Андре Онана, который в свое время уже находился в системе каталонского клуба. С большой долей вероятности основной голкипер сборной Голландии Яспер Силлессен покинет в межсезонье "Барселону", т.к. его не устраивает то количество игровой практики, которое может ему предоставить "Барса".

Среди центральных защитников приоритетным вариантом является одноклубник Онана Маттиас де Лигт.

Отметим, с нового сезона за 26-кратных чемпионов Испании будет выступать еще один представитель "Аякса" - полузащитник Фрэнки де Йонга.

Среди нападающих "Барселона" должна изучить кандидатуры Луки Йовича из "Айнтрахта" и Ирвинга Лосано из ПСВ.

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