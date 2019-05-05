Клаудио Писарро в очередной раз огорчил соперника "Вередера".

В матче 32-го тура немецкой Бундеслиги бременский "Вердер" принимал на своем поле одного из лидеров чемпионата – дортмундскую "Боруссию".

Поединок завершился вничью 2:2.

Гости выиграли первый тайм, забив 2 безответных мяча.

Однако, в середине второй половины встречи хозяева в течение 5 минут забили два гола и, тем самым, за 2 тура до финиша практически лишили интриги борьбу за звание чемпиона Бундеслиги – "Бавария" опережает "Боруссию" уже на 4 очка.

Примечательно, что сравнял счет в поединке перуанский легионер "музыкантов" Клаудио Писарро.

Тем самым, Клаудио обновил, принадлежащий ему же, рекорд самого возрастного гола в Бундеслиге.

Отметим, Писарро 3 октября исполниться 41 год.

В текущем сезоне Бундеслиги перуанец провел за "Вердер" 24 игры и забил 4 гола.