В матче 32-го тура немецкой Бундеслиги бременский "Вердер" принимал на своем поле одного из лидеров чемпионата – дортмундскую "Боруссию".
Поединок завершился вничью 2:2.
Гости выиграли первый тайм, забив 2 безответных мяча.
Однако, в середине второй половины встречи хозяева в течение 5 минут забили два гола и, тем самым, за 2 тура до финиша практически лишили интриги борьбу за звание чемпиона Бундеслиги – "Бавария" опережает "Боруссию" уже на 4 очка.
Примечательно, что сравнял счет в поединке перуанский легионер "музыкантов" Клаудио Писарро.
⚽ BOMBAZO Y ADENTRO ⚽— Diego (@ElMoses99) 4 мая 2019 г.
✔️ GOLLLL de CLAUDIO PIZARRO frente al Dortmund.#pizarro#Bremen pic.twitter.com/3nZ6FyCdWx
Отметим, Писарро 3 октября исполниться 41 год.
В текущем сезоне Бундеслиги перуанец провел за "Вердер" 24 игры и забил 4 гола.