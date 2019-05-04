В рамках 35-го тура Серии А на "Альянц Стэдиуме" прошло туринское дерби – "Ювентус" принимал "Торино".

"Старая синьора" уже в ранге чемпиона все-таки нашла в себе мотивацию на поединок с "быками", у которых мотивация также была запредельной, ведь они ведут борьбу за место в еврокубках.

Счет на 18-й минуте открыл сербский легионер гостей Саша Лукич, который в штрафной площади "Ювентуса" "оттер" от мяча своего соотечественника Миралема Пьянича и мастерски положил мяч в дальний угол ворот 0:1.

Лишь в самом эндшпиле поединка хозяевам удалось уйти от поражения.

Как всегда не подвел Криштиану Роналду, в привычной стиле зависнув в воздухе, головой отправил мяч в ворота Сальваторе Сиригу 1:1.

Для португальца это был сотый гол, забитый на клубном уровне головой.