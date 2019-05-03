Правительство Катара готово значительно урезать финансирование "Пари Сен-Жермен", - СМИ

Всему виной скандалы и имидж клуба.

Правительство Катара, которое через фонд Qatar Sports Investments владеет чемпионом Франции - клубом "Пари Сен-Жермен", рассматривает вариант со значительным сокращением финансирования ПСЖ, сообщает, Le Parisien.

В правительстве недовольны безуспешными попытками ПСЖ выиграть Лигу Чемпионов, несмотря на значительные финансовые вливания.

Кроме того, катарцы недовольны имиджем, который сложился вокруг парижского клуба из-за скандалов вокруг нарушения финансового фэйр-плей.

Владельцы ПСЖ рассчитывали, что клуб получит признание благодаря их финансированию и созданию бренда, однако они получили обратный эффект: любая неудача клуба публично высмеивается, а это бьет по имиджу Катара.