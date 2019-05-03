"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 13 млн фунтов, чтобы избавиться от своего игрока

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 13 млн фунтов потенциальному покупателю, чтобы продать своего игрока - Алексиса Санчеса, сообщает Daily Mail.

Зарплата чилийца составляет 500 тыс. фунтов в неделю, включая всевозможные бонусы.

Столь высокая зарплата Алексиса является большим препятствием для осуществления трансфера игрока, который в последнее время редко выходит на поле. В этой связи клуб с "Олд Траффорд" готов взять на себя до 50% расходов по зарплате Санчеса. Это все равно даст возможность сэкономить значительную часть бюджета.

При этом "красные дьяволы" попытаются продать чилийца за пределами Англии, чтобы его трансфер не смогли осуществить прямые конкуренты МЮ по Английской Премьер-Лиге.