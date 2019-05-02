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Барселона установила новое рекордное достижение Лиги Чемпионов

"Барселона" давненько не проигрывает в турнире на своем поле.

Барселона установила новое рекордное достижение Лиги Чемпионов
Ноу Камп
Фото: EPA/UPG

Обыграв накануне на "Ноу Камп" "Ливерпуль" (3:0) в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов "Барселона" установила новый рекорд турнира по длительности домашней беспроигрышной серии.

На своем поле каталонцы в этом соревновании не проигрывают уже на протяжении 32-х игр, при этом, одержав 29 побед.

Это лучший показатель за всю историю Лиги Чемпионов.

Предыдущий рекорд принадлежал "Баварии", которая в сезонах 1998-2002 не проигрывала в 29-ти домашних матчах.

Последний раз "Барселона" проигрывала на своем поле в ЛЧ ровно 6 лет назад - 1 мая 2013 года - в матче против все той же "Баварии" (0:3).

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