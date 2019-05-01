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Пятов рассказал о самых больших призовых в своей карьере

Андрей Пятов поведал о личном.

Пятов рассказал о самых больших призовых в своей карьере
Андрей Пятов
Фото: shakhtar.com

Голкипер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов рассказал о самых больших призовых в своей карьере.

"Самые большие призовые? Когда я выиграл "серебро" на молодежном чемпионате Европы и сразу поехал на чемпионат мира в 2006-м. Нам дали… Так скажу, что смог купить квартиру и машину. Квартира в Полтаве. Сейчас сдаю ее", - заявил Пятов в эфире YouTube-канала "Зе Интервьюер".

Отметим, на молодежном Евро-2006 года сборная Украины заняла второе место, в финале уступив команде Нидерландов.

В том же году на чемпионате мира сборная Украины под руководством Олега Блохина вышла в четвертьфинал, где уступила будущему чемпиону - команде Италии. ЧМ-2006 остается самым высоким достижением в истории украинского футбола.

Пятов выступает за "горняков" с 2007 года, в составе "Шахтера" Андрей выигрывал Кубок УЕФА в сезоне-2008/09.

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