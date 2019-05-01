Сегодня на "Ноу Камп" состоится второй полуфинальный матч Лиги Чемпионов между "Барселоной" и "Ливерпулем".

Накануне британские фанаты размялись в столице Каталонии.

Местом проведения акции они выбрали центральную площадь Барселоны пласа дель Рей – пл. Короля.

Акция была шумной, которая под конец завершилась откровенным дебошем.

"Некоторый фанаты Ливерпуля толкали местных жителей Каталонии в фонтан, умудряясь снимать свои действия на камеру. Шесть болельщиков "красных" были арестованы полицией за нападение на сотрудников отеля", - сообщает Daily Mail.

"Также, фанаты бросали в полицию неизвестные предметы. У тех же людей было конфисковано около 3000 банок пива для продажи на оживленной площади", - добавляет издание.

Начало встречи в 22:00.