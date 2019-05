After a grandiose premiere at the Geneva Motor Show, Bugatti Président Stephan Winkelmann presented ‘La Voiture Noire’ to an exclusive clientele in Dubai. #Bugatti #BugattiDubai #BugattiUAE #AlHabtoorMotors #UAE #Dubai #LaVoitureNoire #Bugatti110Ans #StephanWinkelman pic.twitter.com/Rvm6KkoYLe