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"Барселона" забила свой суперюбилейный гол в Лиге Чемпионов

Суарес стал автором пятисотого гола Барсы в этом турнире.

Луис Суарес
Фото: EPA/UPG
Луис Суарес
Гол Луиса Суареса и дубль Лионеля Месси в матче 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" (3:0) приблизили каталонский клуб к мадридскому стадиону "Ванда Метрополитано", на котором состоится финал нынешнего розыгрыша.

При этом гол уругвайца стал 500-м для "Барселоны" за время выступлений в этом турнире.

Символично, что этот гол стал первым для Суареса в текущем розыгрыше ЛЧ - из 36-ти его ударов по воротам соперника лишь один попал в цель, зато какой.

Таким образом, прервалась его 838-минутная "сухая" серия в турнире, которая берет начало с 4 апреля 2018 года, когда уругваец помог оформить "Барселоне" разгромную победу в четвертьфинале над "Ромой" (4:1).

Стоит добавить, что раньше каталонцев данный рубеж преодолел "Реал", у которого в настоящее время значится 551 забитый мяч в турнире.

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