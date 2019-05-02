При этом гол уругвайца стал 500-м для "Барселоны" за время выступлений в этом турнире.
Символично, что этот гол стал первым для Суареса в текущем розыгрыше ЛЧ - из 36-ти его ударов по воротам соперника лишь один попал в цель, зато какой.
#BARLIV— Footytips (@Footyword) 1 мая 2019 г.
Great Goal From Suarez. 1-0 pic.twitter.com/ywKh7IE5Tc
Таким образом, прервалась его 838-минутная "сухая" серия в турнире, которая берет начало с 4 апреля 2018 года, когда уругваец помог оформить "Барселоне" разгромную победу в четвертьфинале над "Ромой" (4:1).
Стоит добавить, что раньше каталонцев данный рубеж преодолел "Реал", у которого в настоящее время значится 551 забитый мяч в турнире.