Суарес стал автором пятисотого гола Барсы в этом турнире.

Фото: EPA/UPG Луис Суарес

При этом гол уругвайца стал 500-м для "Барселоны" за время выступлений в этом турнире.

Символично, что этот гол стал первым для Суареса в текущем розыгрыше ЛЧ - из 36-ти его ударов по воротам соперника лишь один попал в цель, зато какой.

Таким образом, прервалась его 838-минутная "сухая" серия в турнире, которая берет начало с 4 апреля 2018 года, когда уругваец помог оформить "Барселоне" разгромную победу в четвертьфинале над "Ромой" (4:1).

Стоит добавить, что раньше каталонцев данный рубеж преодолел "Реал", у которого в настоящее время значится 551 забитый мяч в турнире.