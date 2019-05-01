Арбитражный суд отклонил иск южноафриканской бегуньи относительно тестостерона

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию двукратной олимпийской чемпионки, южноафриканской бегуньи Кастер Семени к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Решение опубликовано на сайте ведомства.

Семеня выступала против новых правил, которые обязывают спортсменок с повышенным уровнем тестостерона принимать лекарства для снижения этого гормона в организме.

В апреле 2018 года IAAF объявила о новых правила допуска спортсменок к соревнованиям. Если уровень тестостерона в их организме превышает пять наномоль на литр, то они должны либо понизить его, либо заявляться на соревнования для мужчин. В организации посчитали, что повышенный тестостерон дает спортсменкам преимущество в некоторых дисциплинах. Речь шла, в частности, о беге на 400 метров, 400 метров с барьерами, 800 метров и беге на милю.

Семеня требовала признать эти правила незаконными и дискриминационными. В IAAF отмечали, что нововведения должны уровнять шансы спортсменок.

В решение CAS говорится, что сторона Семеня не смогла доказать, что эти правила незаконные. При этом суд рекомендовал IAAF не вводить правила, пока не будет собрано больше доказательств того, что они необходимы.

Напомним, в 2009 году Семеня стала чемпионкой мира на дистанции в 800 метров. Она пришла к финишу с отрывом от ближайшей соперницы в 2,5 секунды. IAAF года спустя вынудила Семеню пройти проверку на определение пола. Результаты исследований обнародованы не были. После этого она выиграла Олимпийские игры еще дважды.