Кріштіану Роналду став найоплачуванішим футболістом світу за версією Forbes

Нападник "Аль-Насра" (Саудівська Аравія) та збірної Португалії Кріштіану Роналду очолив рейтинг найоплачуваніших футболістів світу за версією Forbes.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Дохід футболіста в 2024 році становив $285 млн. З них $220 млн -зарплата, і $65 млн - доходи поза полем (рекламні контракти).

Друге місце у рейтингу посідає форвард "Інтер Маямі" США та збірної Аргентини Ліонель Мессі - $135 ($60 млн і $75 млн). На третьому рядку розташувався нападник "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія) та збірної Бразилії Неймар - $110 ($80 млн і $30 млн).

У п’ятірці кращих також присутні нападник Карім Бензема із саудівського "Аль-Іттіхада" та збірної Франції - $104 ($100 млн і $4 млн), а також форвард іспанського "Реалу" та збірної Франції Кіліан Мбаппе - $90 ($70 млн і $20 млн).