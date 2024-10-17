Жеребкування європейської кваліфікації ЧС-2026 з футболу відбудеться 13 грудня

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оприлюднив дату жеребкування європейської частини відбору ЧС-2026 з футболу.

Зазначається, що процедура жеребкування відбудеться 13 грудня у Цюриху в Швейцарії. В результаті буде складено 12 груп по чотири чи п'ять команд у кожній.

Групи, де буде п'ять команд, почнуть ігри у березні 2025 року, в той час як групи з чотирма командами розпочнуть матчі у вересні.

За підсумками групового етапу на Чемпіонат світу вийдуть 12 переможців груп, ще чотири місця будуть визначені за підсумками матчів плей-оф за участю 16 команд.

У матчі плей-оф потраплять 12 команд, які посядуть другі місця в групах, та чотири найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які не посіли перше чи друге місце на груповому етапі відбору.

Кошики перед жеребкуванням будуть визначені за підсумками рейтингу збірних після завершення турніру Ліги націй УЄФА у листопаді.

23-й чемпіонат світу з футболу пройде в США, Мексиці та Канаді. Матч-відкриття пройде 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінал прийме Нью-Йорк 19 липня.