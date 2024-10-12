Збірна України здобула першу перемогу у групі Ліги Націй

Єдиного голу вистачило для успіху проти сенсації Євро-2024.

Попри переповнений лазарет та вимушені експерименти зі складом, збірна України з футболу обіграла Грузію у третьому турі Ліги Націй.

Наставник команди Сергій Ребров дав можливість вийти на поле одразу трьом дебютантам головної команди: Іван Калюжний закрив опорну зону зі старту, а Олександр Назаренко та Дмитро Криськів з'явилися з лави запасних ближче до кінця зустрічі.

Всупереч сумній традиції цього року, українці нарешті провели непоганий перший тайм. Кульмінацією стали вдалі індивідуальні дії Михайла Мудрика, який на 35-ій хвилині відзначився третім голом у складі синьо-жовтої команди.

Після цього тренерський штаб вирішив зробити акцент на надійній обороні. Особливих нагод подвоїти перевагу українці не мали, натомість зосередилися на тому, щоб втримати рахунок - і це вдалося.

1:0 - перемагаємо лідера групи і залишаємося претендентами на підвищення у класі. Вже 14 жовтня цей статус потрібно підтверджувати у номінально домашньому матчі із Чехією.