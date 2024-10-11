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Рафаель Надаль оголосив про завершення спортивної кар'єри

Іспанський тенісист повісить ракетку на цвях після фінальної стадії Кубка Девіса.

Рафаель Надаль оголосив про завершення спортивної кар'єри
Рафаель Надаль
Фото: EPA/UPG

Ґрунтовий король йде на пенсію: легедарний іспанський тенісист Рафаель Надаль офіційно оголосив про те, що завершить кар'єру у листопаді.

Як пише Reuters, останнім турніром для 38-річного спортсмена стане командний Кубок Девіса, який Рафа вигравав чотири рази. У листопаді він допоможе своїй збірній у фінальному плей-оф.

Надаль є володарем кар'єрного "Золотого шлему", вигравши усі чотири найпрестижніших турніри в календарі та Олімпійські ігри. Загалом у нього 22 титули на "мейджорах" - показник, за яким Рафа поступається лише Новаку Джоковичу. Іспанцеві належить абсолютний рекорд за кількістю перемог на одному турнірі "Гренд Слем": він аж 14 разів вигравав "Ролан Гаррос" на улюбленому ґрунтовому покритті.

У соцмережах Надаль подякував усім за роки виступів 12 мовами. Його колеги та суперники, Роджер Федерер та Новак Джокович, заявили, що Рафа надихнув мільйони дітей займатися тенісом, а грати проти нього було справжньою честю. 

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