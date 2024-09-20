«Я фокусувалася лише на грі», – Людмила Кіченок розповіла про свій шлях на переможному US Open

Людмила Кіченок з України (праворуч) та Олена Остапенко з Латвії (ліворуч) позують із кубком після перемоги на US Open.

Українська тенісистка Людмила Кіченок розповіла LB.ua, що під час виступу на US Open фокусувалася лише на власній грі.

«Відчуття просто неперевершені. Я ще не усвідомила до кінця того, що сталося. Я бажаю кожній людині пережити емоції й розуміння того, що твоя робота приносить плоди. Чесно кажучи, я не фокусувалась на меті – лише на грі. Змогла знайти свою гру, завдяки якій мені й вдалось виграти грендслем. Зараз я буду намагатись робити те саме вже на інших змаганнях, а результати прийдуть.

Коли ти перемагаєш на таких турнірах, у тебе має скластись усе: удача має бути на твоєму боці. Але до цього теж треба бути готовим. Якщо ти не готовий, якщо ти не працював на корті по мільйону годин, тоді нічого не вдасться. Якщо ти працював, готовий – скористаєшся цією можливістю, цим шансом», – сказала Кіченок.

Завдяки перемозі на US Open Кіченок піднялася на п’яте місце у парному розряді серед жінок. Вона запевнила, що не ставить собі за мету покращувати позиції у рейтингу.

«Нічого поки не буду казати. У 2022 році я завершила сезон на сьомому місці. Думала, що далі тільки більше, але щось пішло не так. У мене немає мети стати якоюсь там рейтингу… Я буду фокусуватись на своїй грі, а результати прийдуть», – пояснила тенісистка.

Вона також повідомила, що їй довелося перенести весілля через участь у Відкритому чемпіонаті США.

«Наприкінці сезону, думаю, буде весілля, буде маленьке свято. Ми не планували весілля. Хотіли розписатись, а весілля – вже після війни. Я буду намагатися зробити все після сезону. Хочу приїхати в Україну. Я сумую за Києвом. Можливо, в листопаді вдасться це зробити», – додала Кіченок.

Українка також запевнила, що не планує зупинятися на досягнутому.

«Прагну виграти ще більше грендслемів. У цьому сезоні ще буде Підсумковий турнір і мені хочеться там перемогти. Сезон триває. У нас ще будуть змагання в Пекіні, в Ухані, потім – Підсумковий турнір. Уже на початку грудня поїдемо в теплі країни тренуватись. Можливо, заздалегідь поїдемо в Австралію (там буде Відкритий чемпіонат Австралії, – LB.ua), щоб адаптуватись», – підсумувала тенісистка.

Нагадаємо, Людмила Кіченок у дуеті з латвійкою Оленою Остапенко перемогла на US Open у парному розряді.