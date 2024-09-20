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Ушеніна допомогла українкам наблизитися впритул до лідерів на шаховій Олімпіаді, чоловіки здобули перемогу

Після невдалого виступу в попередніх турах шахової Олімпіади в Будапешті українські збірні були майже притиснуті до стіни. Щоб поборотися за медалі, їм треба було будь-що вигравати ледь не усі матчі.

Ушеніна допомогла українкам наблизитися впритул до лідерів на шаховій Олімпіаді, чоловіки здобули перемогу
Анна Ушеніна під час шахової Олімпіади.
Фото: Ukrainian Chess Federation

Наші взялися за справу. Чоловіки грали із командою Аргентини. Василь Іванчук чорними розіграв класичний слов’янський захист. А спроба Фернандо Перальти розхитати оборонні бастіони українця призвела до того, що він сам опинився зі слабким пішаком, якого Василь спокійно з’їв. Далі пішла стадія реалізації. Можливо, не кожен хід львів’янина був кращим, але зрештою він  виграв ферзя за слона. А потім техніка Іванчука була цілком на висоті. 

Українець Володимир Онищук під час шахової партії.
Фото: Ukrainian Chess Federation
Українець Володимир Онищук під час шахової партії.

Також хороші якості продемонстрував Володимир Онищук білими. Він слушно розкрив гру в центрі, розміняв ферзів, а потім використав перевагу в розвитку. Потім українець розвинув ініціативу, виграв пішака, а в закінченні з чотирма слонами чітко реалізував перевагу. 

Унічию зіграли Руслан Пономарьов та Антон Коробов. Таким чином, українці перемогли з рахунком 3:1.

Руслан Пономарьов під час шахової партії на Олімпіаді.
Фото: Ukrainian Chess Federation
Руслан Пономарьов під час шахової партії на Олімпіаді.

Продовжують тріумфальну ходу лідери турніру – збірна Індії. Вони просто розтрощили “сюрприз” Олімпіади – команду Ірану – 3,5:1,5. І хоча індійський колектив не втратив жодного очка, це ще не гарантує їм золоті медалі. Сьогодні вони грають з потужною командою Узбекистану. 

Становище після 8-го туру таке: Індія – 16 з 16, Узбекистан та Угорщина – по 14, Китай, США та Іран – по 13 очок. А от місця із сьомого по дев’ятнадцяте розділяють багато колективів, серед яких і українці. Тепер наші хлопці зіграють із міцною командою Грузії. Проте, сподіватимемося, що цей горішок буде по зубах українським гравцям. 

У наших же жінок видався нелегкий матч проти господарок змагань – збірної Угорщини. Лідер команди Юлія Осьмак чітко зрівняла гру, але можливостей захопити ініціативу в неї було обмаль. І хоча партія тривала 60 ходів, проте закінчилася унічию.

Також миром розійшлася й Наталія Букса, але вона грала набагато менше. Євгенія Долуханова білими не отримала переваги після дебюту, проте чітко тримала позицію й зрештою досягла нічиєї, навіть з позиції сили. 

Наталія Букса під час шахової Олімпіади.
Фото: Ukrainian Chess Federation
Наталія Букса під час шахової Олімпіади.

Залишалася єдина партія. Анна Ушеніна – Хоанг Тхан Транг. Анна ще з дебюту мала невелику перевагу. Проте, її суперниця захищалася винахідливо. Та все ж таки білим вдалося виграти пішака. Рартія перейшла у закінчення з різнокольорними слонами. Щоправда, наявність тур збільшувала шанси Анни на успіх. Одного моменту здавалося, що її віддалений прохідний пішак мусить загинути. Але дотепним маневром Ушеніна зберегла його на шахівниці. Після цього перемога білих, які на той момент мали вже два зайвих піхотинці, вже не викликала сумнівів. Таким чином, українки здобули нелегку перемогу – 2,5:1,5.

Анна Ушеніна грає на шаховій Олімпіаді.
Фото: Ukrainian Chess Federation
Анна Ушеніна грає на шаховій Олімпіаді.

Сенсаційно закінчився матч Польща – Індія. Азійська команда, яка до цього моменту не втратила жодного очка, цього разу змушена була поступитися – 1,5:2,5. У польській збірній відзначилися Аліна Кашлинська та Моніка Сочко. Тепер у нас є три лідери: Індія, Польща та Казахстан – по 14 очок з 16. Ще три команди відстають на очко. Приємно бачити серед них й українок. Вони, а також американки та вірменки, мають по 13 пунктів. 

Сьогодні нашій збірній протистоятиме команда Вірменії. Цікаво, що в шостому турі, коли українці грали проти колективів колишньої Югославії, вони здобули дві перемоги. Тепер боротимемося із суперниками із Закавказзя. Може теж вдасться досягти успіхів?..

Петро Марусенко, Міжнародний майстер з шахів
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