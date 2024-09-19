Європейський шаховий союз рекомендує зберігати санкції проти Росії та Білорусі

Європейський шаховий союз (ECU) рекомендує зберігати санкції проти Росії та Білорусі.

Про це повідомляється на сайті ECU.

"ECU вирішує зберігати санкції проти Росії та Білорусі відповідно до політики МОК для захисту цілісності ФІДЕ. ECU закликає Генеральну Асамблею ФІДЕ зберегти санкції проти Росії та Білорусі, накладені Радою ФІДЕ у 2022 році", - йдеться в повідомленні.

ECU висловлює жаль з приводу рішення вторинної дисциплінарної комісії ФІДЕ, яке фактично дозволяє Російській шаховій федерації продовжувати діяльність та включати до своєї структури території, що належать Україні та перебувають під спортивною юрисдикцією Федерації шахів України. Це порушує Хартію МОК, Статут ФІДЕ та територіальну цілісність федерації-члена ECU. Крім того, ці дії РШФ розглядаються міжнародними організаціями як сприяння незаконній військовій окупації.

"Ми закликаємо Раду ФІДЕ вимагати від Російської шахової федерації припинення будь-якої діяльності на українській території, а у разі невиконання - негайно призупинити членство Російської шахової федерації", - наголосили в ECU.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний привітав таку заяву .

"Я щиро вітаю справедливу заяву Європейського шахового союзу продовжити санкції проти російських та білоруських шахових федерацій напередодні засідання Генеральної Асамблеї ФІДЕ. Ми маємо спільно унеможливити повернення агентів гібридного впливу росії у міжнародну спортивну спільноту, поки триває розвʼязана рф та підтримувана рб війна проти України. Санкції проти росії та білорусі мають лише посилюватись, поки триває війна, адже диктаторські режими намагаються легітимізувати війну проти України, використовуючи для цього спорт та спортсменів. Ми будемо продовжувати робити все від нас залежне, аби посилювати санкційний тиск на диктаторські режими та ініціюємо накладання персональних санкцій на президента ФІДЕ Аркадія Дворковича, у випадку повернення агресорів до міжнародної шахової спільноти", - написав він у фейсбуці.

Президент Федерації шахів України Олександр Камишін також подякував ECU за підтримку.

"Ми вдячні нашим європейським друзям за підтримку та приєднуємося до заяви ECU. Ідея повернення росії на міжнародну шахову арену викликає спротив не лише у українців, але й у всіх громадян вільного світу. Я не можу уявити поважаючого себе шахіста, що погодиться відвідати турнір у країні, яка веде криваву загарбницьку війну та щодня вбиває невинних людей. Доки триває ця війна, російському прапору та російському гімну не має бути місця на жодних міжнародних змаганнях, і тим паче шахових", - написав він у Telegram.

Раніше українські шахісти звернулися до іноземних колег щодо можливого зняття санкцій з росіян і білорусів.