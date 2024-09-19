Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
Зеленський: Олександра Усика відпустили і більше його ніхто не затримує
Зеленський: Олександра Усика відпустили і більше його ніхто не затримує
Майже три тисячі бойовиків і медиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів (доповнено)
Майже три тисячі бойовиків і медиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів (доповнено)
Українського боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова, але згодом відпустили (оновлено)
Українського боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова, але згодом відпустили (оновлено)
Нардепи: мобілізованих юнаків до 25 років заборонять відправляти "на нуль", а нову мобілізацію зупинять
Нардепи: мобілізованих юнаків до 25 років заборонять відправляти "на нуль", а нову мобілізацію зупинять
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
На Прикарпатті бізнесмен поставив військовим маргарин замість 20 000 пачок масла
На Прикарпатті бізнесмен поставив військовим маргарин замість 20 000 пачок масла
ГоловнаСпорт

Європейський шаховий союз рекомендує зберігати санкції проти Росії та Білорусі

ECU закликає негайно призупинити членство Російської шахової федерації. 

Європейський шаховий союз рекомендує зберігати санкції проти Росії та Білорусі
Фото: Ukrainian Chess Federation

Європейський шаховий союз (ECU) рекомендує зберігати санкції проти Росії та Білорусі. 

Про це повідомляється на сайті ECU

"ECU вирішує зберігати санкції проти Росії та Білорусі відповідно до політики МОК для захисту цілісності ФІДЕ. ECU закликає Генеральну Асамблею ФІДЕ зберегти санкції проти Росії та Білорусі, накладені Радою ФІДЕ у 2022 році", - йдеться в повідомленні. 

ECU висловлює жаль з приводу рішення вторинної дисциплінарної комісії ФІДЕ, яке фактично дозволяє Російській шаховій федерації продовжувати діяльність та включати до своєї структури території, що належать Україні та перебувають під спортивною юрисдикцією Федерації шахів України. Це порушує Хартію МОК, Статут ФІДЕ та територіальну цілісність федерації-члена ECU. Крім того, ці дії РШФ розглядаються міжнародними організаціями як сприяння незаконній військовій окупації.

"Ми закликаємо Раду ФІДЕ вимагати від Російської шахової федерації припинення будь-якої діяльності на українській території, а у разі невиконання - негайно призупинити членство Російської шахової федерації", - наголосили в ECU.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний привітав таку заяву .

"Я щиро вітаю справедливу заяву Європейського шахового союзу продовжити санкції проти російських та білоруських шахових федерацій напередодні засідання Генеральної Асамблеї ФІДЕ. Ми маємо спільно унеможливити повернення агентів гібридного впливу росії у міжнародну спортивну спільноту, поки триває розвʼязана рф та підтримувана рб війна проти України. Санкції проти росії та білорусі мають лише посилюватись, поки триває війна, адже диктаторські режими намагаються легітимізувати війну проти України, використовуючи для цього спорт та спортсменів. Ми будемо продовжувати робити все від нас залежне, аби посилювати санкційний тиск на диктаторські режими та ініціюємо накладання персональних санкцій на президента ФІДЕ Аркадія Дворковича, у випадку повернення агресорів до міжнародної шахової спільноти", - написав він у фейсбуці.

Президент Федерації шахів України Олександр Камишін також подякував ECU за підтримку. 

"Ми вдячні нашим європейським друзям за підтримку та приєднуємося до заяви ECU. Ідея повернення росії на міжнародну шахову арену викликає спротив не лише у українців, але й у всіх громадян вільного світу. Я не можу уявити поважаючого себе шахіста, що погодиться відвідати турнір у країні, яка веде криваву загарбницьку війну та щодня вбиває невинних людей. Доки триває ця війна, російському прапору та російському гімну не має бути місця на жодних міжнародних змаганнях, і тим паче шахових", - написав він у  Telegram.

Раніше українські шахісти звернулися до іноземних колег щодо можливого зняття санкцій з росіян і білорусів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies