Новий розіграш Ліги чемпіонів УЄФА: оновлений формат, фаворити, «Шахтар»

Про новий формат змагань, суперників «Шахтаря» та головних фаворитів розіграшу – на LB.ua.

Новий сезон – новий формат

Основна відмінність нового формату полягає у відсутності системи групового етапу змагань. Раніше у груповому етапі Ліги чемпіонів брали участь 32 учасники, розділені на вісім квартетів. У новому ж форматі, починаючи з сезону 2024/2025, 36 клубів братимуть участь у новій стадії Ліги чемпіонів.

За оновленими правилами команди зіграють вісім матчів. Вони більше не гратимуть із трьома суперниками своєї групи по два рази. Натомість кожен клуб проведе вісім матчів проти восьми різних команд: чотири – вдома й чотири – на виїзді. Місце проведення матчів визначив спеціальний комп’ютер під час жеребкування.

Фото: EPA/UPG Вигляд екрана з розкладом основного етапу Ліги чемпіонів після жеребкування в Монако, 29 серпня 2024 року.

Результати кожного матчу визначатимуть рейтинг у загальній групі. Як і раніше, за перемогу нараховуватимуть три очки, а за нічию – одне.

Вісім найкращих команд ліги автоматично потрапляють до раунду 1/8 фіналу, а клуби, що посядуть місця з 9-го по 24-те, змагатимуться у двоматчевому плей-офф, щоб забезпечити собі вихід до фінальної частини змагань. Решта команд, які посядуть 25-те – 36-те місця, завершують виступи у єврокубках.

Фаворити нового розіграшу ЛЧ

Одним з головний фаворитів на перемогу є «Манчестер Сіті». Клуб під керівництвом Пепа Гвардіоли зберіг майже весь свій зірковий склад, який здобув перемогу у найпрестижнішому клубному турнірі два роки тому. Крім того, «містяни» повернули Ілкая Гюндогана з «Барселони», тому об’єктивно можуть претендувати на новий титул ЛЧ. Свій шлях на турнірі англійський клуб розпочне у піднесеному стані, адже у внутрішньому чемпіонаті йде без поразок, вигравши стартові матчі.

Фото: EPA/UPG Джек Гріліш (ліворуч), Ерлінг Голанд (по центру) й Ілкай Гюндоган з "Манчестер Сіті" під час матчу АПЛ."

Згідно з жеребкуванням найскладнішими суперниками «Манчестер Сіті» (за рейтингом УЄФА) будуть міланський «Інтер» та ПСЖ, який помітно ослаб після відходу Мбаппе. Водночас такі команди, як «Ювентус», «Брюгге», «Феєноорд», «Спортінг», «Слован» та «Спарта» навряд чи створять їм проблеми.

Чинних чемпіонів ЛЧ «Реал Мадрид» також неможливо оминути увагою.

Підписання Кіліана Мбаппе, очевидно, сприятиме їхньому успіху. Мадридці виглядають збалансованими, а у кубковому турнірі саме це – головне.

Фото: EPA/UPG Кіліан Мбаппе з "Реалу" під час матчу.

“Вершкові” зіграють з «Баварією», «Міланом» та чинним чемпіоном Ліги Європи «Аталантою». Також мадридці змагатимуться з «Ліверпулем», «Зальцбургом», «Ліллем», «Штутгартом» і «Брестом».

Команді такого рівня мало, хто може стати на заваді до перемоги, втім оновлений формат турніру та завантажений графік можуть внести свої корективи у результат команди.

Темною конячкою цього розіграшу ЛЧ є «Барселона». Минуло майже десять років відтоді, як каталонці востаннє вигравали Лігу чемпіонів під керівництвом Луїса Енріке. Однак, з новим тренером, німцем Хансі Фліком, «Барселона» виглядає напрочуд потужно. За 5 турів Ла Ліги команда не поступилася жодного разу.

Фото: EPA/UPG Ламін Ямал з "Барселони" під час поєдинку Ла Ліги.

Наразі у складі каталонської команди є чимало талановитих гравців, вихідців з дитячої академії «Ла Масії». Частина з них уже встигла вразити своєю грою на міжнародній арені, зокрема на Євро-2024 та Олімпійських іграх. Ламін Ямал, Педрі, Пау Кубарсі й Алехандро Бальде претендують на ролі головних героїв нової сторінки в історії «Барселони».

Фото: EPA/UPG Дані Ольмо з "Барселони" святкує гол.

Крім того, Дані Ольмо, який приєднався до команди влітку, може стати серйозним аргументом у найважливіший момент поєдинків ЛЧ. Також не варто списувати з рахунків Гаві та Френкі де Йонга, які продовжують набирати фізичні кондиції після травм.

Фото: EPA/UPG Джанлуїджі Буффон витягнув картку з "Шахтарем" під час жеребкування.

Єдиний представник України – «Шахтар»

Чинний чемпіон УПЛ «Шахтар» став єдиним клубом, який представлятиме Україну у Лізі чемпіонів-2024/2025.

«Гірники» боротимуться проти семи команд, частина з яких, – це гранди світового футболу. Зокрема, українці зустрінуться з минулорічним фіналістом ЛЧ «Боруссією» Дортмунд, переможцем ЛЄ сезону 2023/24 «Аталантою», півфіналістом ЛЧ 2023/24 «Баварією» та срібним призером АПЛ «Арсеналом». Крім того, «Шахтар» зіграє з «Янг Бойз», ПСВ, «Брестом» та «Болоньєю».

Фото: shakhtar.com Георгій Судаков (ліворуч), Валерій Бондар (по центру) і Юхим Конопля під час тренування спілкуються з тренером Маріно Пушичем.

Календар матчів донецького клубу:

1-й тур. 18 вересня, 19:45 – «Болонья» – «Шахтар»

2-й тур. 2 жовтня, 19:45 – «Шахтар» — «Аталанта»

3-й тур. 22 жовтня, 22:00 – «Арсенал» – «Шахтар»

4-й тур. 6 листопада, 19:45 – «Шахтар» – «Янг Бойз»

5-й тур. 27 листопада, 22:00 – ПСВ – «Шахтар»

6-й тур. 10 грудня, 22:00 – «Шахтар» – «Баварія»

7-й тур. 22 січня, 19:45 – «Шахтар» – «Брест»

8-й тур. 29 січня, 22:00 – «Боруссія» – «Шахтар»

Фінал – у Німеччині

Фінальний матч ЛЧ сезону 2024/25 пройде на «Альянц Арені» у Мюнхені, Німеччина.

Фото: EPA/UPG «Альянц Арені» у Мюнхені, Німеччина.

Уперше з 2012 року головний матч сезону пройде на мюнхенському стадіоні. Минулого разу, 12 років тому, у фіналі ЛЧ на «Альянц Арені» грали «Челсі» й «Баварія». Перемогу тоді святкували лондонці.

Фінал Ліги чемпіонів 2024/2025 року запланований на суботу 31 травня.

Експери Favbet віддають перевагу "Манчестер Сіті" і вірять, що в імовірно останній сезон Пепа Гвардіоли команда ще раз виграє Лігу чемпіонів - коефіцієнт 3,7. Е Другим у списку, звичайно, йде "Реал". Карло Анчелотті вигравав "вухасті" кубки й з менш сильним складом, а тепер в нього є Мбаппе. Поставити на мадридців можна з коефіцієнтом 4.

На тртетьому місці - "Арсенал" - коефіцієнт 9. На перемогу "Ліверпуля" та "Баварії" - по 12.

Перемога "Барселони" Гансі-Фліка оцінюється коефіцієнтом 15. Такі самі шанси в нещодавнього фіналіста - "Інтера" та ПСЖ, який вже багато років мріє про перемогу.

Якщо ви вірите в успіх "Шахтаря", то на перемогу українського клубу можна поставити з величезним коефіцієнтом - 200.