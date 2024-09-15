Ла Ліга: «Барселона» розгромила «Жирону» Циганкова у каталонському дербі

«Барселона» на чужому полі декласувала «Жирону» (4:1) у п’ятому турі іспанської Прімери.
Про це повідомила пресслужба «брунатно-синіх».
У складі «Барселони» відзначилися Ольмо й Педрі, дубль забив Ямал.
«Жирона» відповіла єдиним точним ударом Стуані.
Український вінгер «Жирони» Віктор Циганков відіграв 69 хвилин, вийшовши на поле у стартовому складі.
Після п’ятого туру «Барселона» очолює Ла Лігу, маючи стовідсотковий показник очок.
Нагадаємо, чинний чемпіон Прімери «Реал» йде другим – 11 очок після 5 поєдинків.