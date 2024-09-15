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Ла Ліга: «Барселона» розгромила «Жирону» Циганкова у каталонському дербі

17-річний Ламін Ямал відзначився двічі.

Ла Ліга: «Барселона» розгромила «Жирону» Циганкова у каталонському дербі
Гравець «Жирони» Мігель Гутьєррес (праворуч) проти Ламіна Ямала (ліворуч) з ФК «Барселони» під час футбольного матчу Ла Ліги.
Фото: EPA/UPG

«Барселона» на чужому полі декласувала «Жирону» (4:1) у п’ятому турі іспанської Прімери.

Про це повідомила пресслужба «брунатно-синіх».

У складі «Барселони» відзначилися Ольмо й Педрі, дубль забив Ямал.

«Жирона» відповіла єдиним точним ударом Стуані.

Український вінгер «Жирони» Віктор Циганков відіграв 69 хвилин, вийшовши на поле у стартовому складі.

Після п’ятого туру «Барселона» очолює Ла Лігу, маючи стовідсотковий показник очок.

Нагадаємо, чинний чемпіон Прімери «Реал» йде другим – 11 очок після 5 поєдинків.   

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