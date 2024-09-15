Ла Ліга: «Барселона» розгромила «Жирону» Циганкова у каталонському дербі

Український вінгер «Жирони» Віктор Циганков відіграв 69 хвилин, вийшовши на поле у стартовому складі.

Про це повідомила пресслужба «брунатно-синіх».

« Барселона » на чужому полі декласувала « Жирону » (4:1) у п’ятому турі іспанської Прімери.

Гравець «Жирони» Мігель Гутьєррес (праворуч) проти Ламіна Ямала (ліворуч) з ФК «Барселони» під час футбольного матчу Ла Ліги.

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