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Українські шахісти почали Олімпіади без втрат

На шахових Олімпіадах є неписане правило: стартові тури – це просто розминка для сильних команд. Як правило, різниця в класі між ними та суперниками є просто величезною. Не стали винятками й Олімпіади в Будапешті, які проходять нині.

Українські шахісти почали Олімпіади без втрат
Український шахіст Руслан Пономарьов під час партії.
Фото: Ukrainian Chess Federation

Хоча українські збірні не були серед головних фаворитів, їхнього класу цілком вистачило, щоб упевнено обіграти своїх опонентів. У першому раунді усі четверо наших хлопців узяли гору. Особливо яскравою виявилася перемога на третій шахівниці Антона Коробова над міжнародним майстром з Тунісу Хусемом Мефтафі. Його суперник білими в сіціліанському захисті обрав найгостріше продовження у варіанті Найдорфа. Проте, воно не є найкращим для білих.

Українець Антон Коробов виступає на шаховій Олімпіаді.
Фото: Ukrainian Chess Federation
Українець Антон Коробов виступає на шаховій Олімпіаді.

Антон чудово розіграв дебют, отримав позицію з хорошими шансами й енергійною атакою довів партію до перемоги. Також взяли гору Андрій Волокитін (перша шахівниця) та Володимир Онищук (четверта). А от Василь Іванчук отримав плюс. Отож, загальний рахунок – 4:0 на нашу користь.

Також виграли й інші фаворити. Єдиний, хто міг поступитися, був Левон Аронян (США), який програв фігуру в дебюті. Але його суперник втратив спочатку перевагу, а потім і нічию.

Василь Іванчук з України думає над ходом під час шахової партії.
Фото: Ukrainian Chess Federation
Василь Іванчук з України думає над ходом під час шахової партії.

У другому раунді українцям протистояла збірна Уругваю. Іванчук чорними певний час мав не дуже добру позицію, але потім що називається закрутив гру, переграв свого суперника й упевнено переміг. Також чорними взяв гору й Онищук. Він продемонстрував, як треба грати у староіндійському захисті. Технічними засобами виграв Руслан Пономарьов. І лише Волокитін зіграв унічию, щоправда, його партнер (Георг Майєр) був явно сильнішим за своїх товаришів по команді. 3,5:0,5 – на користь команди України.

Поки що 39 команд не втратили жодного очка.

Наші жінки у перших двох турах грали ніби на Спартакіаді народів СРСР. Спочатку їхніми суперниками були киргизькі шахістки, а потім – литовські. У першому матчі тільки Анна Ушеніна втратила на першій шахівниці пів очка. Причому, вона зіграла унічию з Олександрою Самогановою, дочкою відомої київської шахістки Ірини Острій, яка колись вийшла заміж за киргизького гравця.А от Інна Гапоненко (третя шахівниця), Євгенія Долуханова (четверта) упевнено перемогли. Проблеми виникли у Наталії Букси (друга), проте її високий клас і бійцівський характер все ж таки допомогли їй. Отож, 3,5:0,5 очка на користь українок.

Інна Гапоненко під час шахової партії.
Фото: Ukrainian Chess Federation
Інна Гапоненко під час шахової партії.

Проти литовських шахісток справи пішли не так легко, але завдяки перемогам Букси (чорними). Гапоненко – (білими), а також нічиєї Долуханової  була досягнута перемога – 2,5:1,5. На жаль, поступилася лідер команди Юлія Осьмак. Проте, їй не треба перейматися, адже все у неї попереду…

У жінок аж 41 команда йде без втрат. Стикові зустрічі розпочнуться з четвертого туру. 

Петро Марусенко, Міжнародний майстер з шахів
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