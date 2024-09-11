Друга поразка українців у Лізі націй: цього разу поступилися Чехії

У вівторок, 10 вересня, відбувся матч другого туру Ліги націй між збірними Чехії та України.

Андрій Ярмоленко (праворуч) тягне м'яч під час матчу проти Чехії.

На важливості цього поєдинку наголошував і Сергій Ребров, і Іван Гашек — головні тренери України й Чехії відповідно. Обоє розуміли, що матч другого туру Ліги націй може бути ключовим у їхній наставницькій кар’єрі. Тому й змін у складі обох команд вистачало.

Загалом тренерський штаб українців замінив одразу шістьох футболістів порівняно з провальним поєдинком проти Албанії.

Фото: Ілля Клюєв/УАФ Ілля Забарний розпочинає атаку в матчі проти Чехії.

Стартова одинадцятка синьо-жовтих: Анатолій Трубін, Олександр Тимчик, Микола Матвієнко, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Микола Шапаренко, Тарас Степаненко, Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко, Михайло Мудрик, Владислав Ванат.

У складі збірної Чехії відбулося також шість змін.

Стартовий склад збірної Чехії: Матей Коварж, Мартін Вітик, Ладіслав Крейчі, Ярослав Зелений, Владімір Цоуфал, Томаш Соучек, Лукаш Черв, Лукаш Провод, Вацлав Черни, Павел Шульц, Томаш Хорий.

Матч на Eden Arena розпочався активно, команди жваво пресингували й виходили в контрвипади. Дуже помітним було прагнення виграти й реабілітуватися за поразки першого туру ЛН.

Першим моментом у матчі відзначилася збірна України: на 8-й хвилині після навісу Мудрика у штрафний майданчик суперника Матвієнко головою пробивав, але м'яч пройшовся трохи вище поперечини.

Фото: Дан Балашов/УАФ Владислав Ванат бореться за м'яч у матчі з Чехією.

Хвилиною пізніше у штрафному майданчику чехів Ванат обікрав суперника і пробив у дальній кут – удар українця заблокував Крейчі.

На 17-й хвилині свій шанс мала збірна Чехії. Зелени виконав пас у глибину штрафного, а Провод в дотик пробивав по воротах – Трубін без проблем забрав м'яч до рук.

На 21-й хвилині збірна Чехії відкрила рахунок у матчі. Цоуфал виконав навіс, Шапаренко намагаючись вибити м'яч помилився та скинув його на Шульца, який вдало відкрився перед порожніми воротами – 1:0.

Після пропущеного голу українці немов впали духом, припускалися дитячих помилок й не розуміли, що робити далі.

Попри це, на 36-й хвилині підопічні Сергія Реброва зуміли зрівняти рахунок. Микола Шапаренко з лівого флангу виконав навіс, а Ванат на лінії воротарського майданчика переграв Зеленои та влучно пробив головою – 1:1. Вихованець київського “Динамо” відзначився дебютним голом за збірну України.

Фото: EPA/UPG Владислав Ванат з України (ліворуч) забиває гол під час футбольного матчу групи 1 Ліги націй УЄФА між Чехією та Україною в Празі.

На 45+1 чехи подвоїли свою перевагу прямо перед дорогою до роздягальні. Після низки рикошетів у штрафному майданчику України та великого скупчення футболістів Шульц виграв підбір і другим дотиком до м'яча з льоту пробив точно в дальній нижній кут воріт. Трубін був безсилим у цьому епізоді – 2:1.

Перший тайм був досить активним у виконанні обох команд. Щоправда, чехи, як і анонсував Іван Гашек, виглядали агресивніше, чітко вибудовували лінію оборони, не створювали вільного простору у власному штрафному майданчику та грали з прицілом на чужі ворота. Збірній України не вистачало впевненості у своїх діях. Здавалося б найдосвідченіший склад збірної, але помилки були абсолютно безглуздими.

Фото: Дан Балашов/УАФ Владислав Ванат (ліворуч) намагається перехопити м'яч у матчі з Чехією.

Після перерви українці змінили свій темп гри та стали активніше діяти на полі.

На 64-й хвилині Мудрик зі штрафного виконав навіс на дальню стійку, де Ванат із вбивчої позиції пробивав, але м'яч дивом пройшов повз ворота.

Фото: EPA/UPG Мартін Вітік з Чехії (ліворуч) проти Михайла Мудрика з України (праворуч) під час футбольного матчу групи 1 Ліги націй УЄФА між Чехією та Україною в Празі.

За 4 хвилини тренерський штаб національної команди України підсилив склад двома гравцями: замість Ярмоленка та Шапаренка на поле вийшли Циганков та Судаков.

На 72-й хвилині Михайло Мудрик прибрав захисника і з гострого кута небезпечно пробив – м'яч пройшовся повз дальню стійку.

На 79-й за гру рукою Миколи Матвієнка у власному штрафному майданчику арбітр призначив пенальті у ворота збірної України. Соучек з 11-метрової позначки пробив у лівий кут воріт – 3:1.

Фото: EPA/UPG Томаш Соучек із Чехії (ліворуч) забиває гол із пенальті під час футбольного матчу групи 1 Ліги націй УЄФА між Чехією та Україною в Празі.

Коли здавалося б усі надії втрачені, вдалі заміни тренера повернули “синьо-жовтих” у гру. Циганков виконав чудовий навіс на дальню стійку, де Судаков головою пробив без шансів для голкіпера – 3:2.

На 86-й хвилині Мудрик прорвався у штрафний майданчик суперника та скинув на Тимчика – Олександр у дотик пробив прямо до рук Коварджа.

Зрештою фінальний свисток зафіксував перемогу збірної Чехії у другому турі Ліги націй. Після матчу Україна займає останню сходинку у таблиці з красномовним нулем очок в активі.

Фото: Віталій Клюєв/УАФ Сергій Ребров під час матчу Чехія – Україна у рамках Ліги націй УЄФА.

На післяматчевій пресконференції головний тренер збірної України Сергій Ребров зауважив, що попереду в національної команди багато роботи над помилками.

“На жаль, сьогодні ми поступилися. Я вважаю, що в нас дуже багато роботи, зараз це важливо. Так, наразі в нас нуль набраних очок. Яка мета збірної України зараз? Потрапити на Чемпіонат світу. Ми можемо потрапити туди через кваліфікацію й через матчі Ліги націй. Поєдинки Ліги націй дуже важливі для нас. Я вдячний гравцям, адже вони сьогодні віддали все для перемоги. Я працюю зі збірною понад рік. За цей період, якщо не брати Чемпіонат Європи, я зустрічався з футболістами максимум три тижні. Тому це дуже важко. Упевнений, нам є над чим працювати. Будемо виправляти наші помилки”, – зазначив Ребров.

Наступний матч національна команда України проведе 11 жовтня у Польщі. Суперником буде збірна Грузії.