Гра закінчилась з рахунком 3:2 на користь Чехії.

Збірна України з футболу поступилась Чехії у другому турі цьогорічного розіграшу Ліги націй УЄФА.

Матч закінчився з рахунком 3:2 на користь Чехії.

Голи в складі збірної Чехії забили забили Шульц (21, 45+2) та Соучек(80, пен.), а у збірної України - Ванат (37) та Судаков (84).

Це вже друга поразка українських футболістів на старті Ліги націй. Збірна України займає останнє, четверте місце у групі з нулем очків.