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Збірна України поступилася Албанії на старті Ліги націй

Українці першими відзначилися, але не змогли втримати перевагу.

Збірна України поступилася Албанії на старті Ліги націй
Віктор Циганков під час матчу проти Албанії.
Фото: Дан Балашов/УАФ

Національна збірна України з футболу програла команді Албанії (1:2) у першому турі групового етапу Ліги націй.

Про це повідомляє УАФ

У другому таймі Конопля отримав м'яч від Миколенка і з меж штрафного майданчика пробив у правий нижній кут воріт – 1:0.

Юхим Конопля після забитого голу.
Фото: Дан Балашов
Юхим Конопля після забитого голу.

На 54 хвилині Ісмаїлі першим зорієнтувався у штрафному майданчику і зрівняв рахунок. За 12 хвилин Асані отримав пас біля воріт Трубіна і влучив у лівий кут, гарантувавши своїй команді перемогу.

Після поразки підопічні Сергія Реброва знаходяться на третій сходинці групи 1. 

У паралельному поєдинку Грузія розгромила Чехію (4:1) й очолила квартет.

Нагадаємо, 10 вересня збірна України зустрінеться з Чехією. Початок матчу – о 21:45 за Києвом.

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