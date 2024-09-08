Українці першими відзначилися, але не змогли втримати перевагу.

Віктор Циганков під час матчу проти Албанії.

Національна збірна України з футболу програла команді Албанії (1:2) у першому турі групового етапу Ліги націй.

Про це повідомляє УАФ.

У другому таймі Конопля отримав м'яч від Миколенка і з меж штрафного майданчика пробив у правий нижній кут воріт – 1:0.

Фото: Дан Балашов Юхим Конопля після забитого голу.

На 54 хвилині Ісмаїлі першим зорієнтувався у штрафному майданчику і зрівняв рахунок. За 12 хвилин Асані отримав пас біля воріт Трубіна і влучив у лівий кут, гарантувавши своїй команді перемогу.

Після поразки підопічні Сергія Реброва знаходяться на третій сходинці групи 1.

У паралельному поєдинку Грузія розгромила Чехію (4:1) й очолила квартет.

Нагадаємо, 10 вересня збірна України зустрінеться з Чехією. Початок матчу – о 21:45 за Києвом.