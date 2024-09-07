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Збірна України зіграє проти Албанії в 1-му турі Ліги націй

Матч відбудеться в Празі і розпочнеться о 21.45 за київським часом.

Збірна України зіграє проти Албанії в 1-му турі Ліги націй
Молодіжна збірна України з футболу
Фото: Tomasz Włodarczyk

Сьогодні в першому турі розіграшу Ліги націй у дивізіоні В футбольна збірна України зустрінеться зі збірною Албанії. 

Гра відбудеться в Празі і розпочнеться о 21.45 за київським часом.

У попередньому розіграші Ліги націй збірна України також виступала у дивізіоні В. І у групі зі збірними Шотландії, Ірландії та Вірменії посіла друге місце.

Цей матч стане сьомим очним для суперників. Наразі в активі "синьо-жовтих - п'ять перемог, і лише одна зустріч завершилася внічию. Різниця м'ячів – 13:4 на нашу користь. Останній матч відбувся влітку 2018 року у Франції і мав товариський характер. Тоді українці здобули перемогу 4:1.

Зазначимо, що до вересневих матчів збірна України підходить не в оптимальному складі: Артем Довбик через травму не зможе допомогти національній команді.

Експерти Favbet вважають фаворитом збірну України. На її перемогу пропонується коефіцієнт 1,79. На перемогу Албанії - 5,10. На нічию - 3,65.

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