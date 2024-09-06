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У Європі стартував розіграш Ліги націй: рекорд Роналду та історія для Сан-Марино

Україна розпочне турнір у суботу матчем із Албанією.

У Європі стартував розіграш Ліги націй: рекорд Роналду та історія для Сан-Марино
Фото: Tomasz Włodarczyk

Футбол збірних повернувся: після яскравого Євро-2024 настав час визначати кращих у четвертому розіграші Ліги націй - турніру, який щоразу змінює формат.

Цьогоріч серед новинок - запровадження стикових матчів за підвищення-пониження у класі між дивізіонами, а також розширення фінальної частини: з груп у лізі А виходитимуть по дві команди, які вже у 2025-ому зіграють чвертьфінали. 

Вже перший ігровий день подарував міні-сенсацію: чемпіони Європи іспанці не змогли обіграти невдах Євро Сербію. Команди завершили поєдинок нульовою нічиєю.

Кріштіану Роналду не забивав на полях Німеччини, але зробив це одразу ж у Лізі націй: гол у ворота Хорватії в центральному матчі дня став для Кріша ще й 900-им за кар'єру у клубі та збірній. Португальці виграли 2:1.

Польща у драматичному протистоянні з Шотландією змогла вирвати перемогу у компенсований час - 3:2. А симпатична збірна Швейцарії несподівано слабко зіграла з данцями - два вилучення і два пропущені м'ячі. 

Найбільше ж святкування не лише дня, але й століття нині у Сан-Марино. Збірна карликової країни ніколи раніше не здобувала перемогу в офіційному матчі. Але дебютний успіх прийшов у грі із Ліхтенштейном. 

Україна свій шлях у лізі B розпочне у суботу матчем зі збірною Албанії. 

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