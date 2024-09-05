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Довбик не зіграє за збірну України в матчах Ліги націй у вересні

Футболіст отримав травму, тому на відновлення потрібен деякий час.

Довбик не зіграє за збірну України в матчах Ліги націй у вересні
Артем Довбик
Фото: УАФ

Нападник італійського футбольного клубу "Рома" та збірної України Артем Довбик не зможе зіграти у вересневих матчах Ліги націй.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

"Артем Довбик не зіграє у вересневих матчах Ліги націй. Ушкодження, якого форвард отримав ще в "Ромі", не дозволило йому повноцінно працювати у групі збірної України. Додаткове обстеження, проведене у Празі підтвердило, що на повне відновлення від травми потрібно більше часу, тому було прийнято рішення про його повернення до "Роми", де він продовжить працювати під наглядом клубних лікарів", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, сьогодні розпочинається четвертий за ліком турнір національних футбольних збірних під егідою УЄФА – Ліга націй, в якому візьмуть участь 54 збірні команди. Україна потрапила до другого кошика Ліги В і отримала в суперники Чехію, Албанію та Грузію. Перший матч (із Албанією) відбудеться вже 7 вересня.

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