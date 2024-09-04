Україна виборола на Паралімпіаді у Парижі 46-ту медаль, повідомляє у Міністерстві молоді та спорту України.
Марія Шпатківська виграла “срібло” у штовханні ядра.
“Легкоатлетка Марія Шпатківська стала срібною призеркою Паралімпійських ігор у штовханні ядра (клас F46)”, ‒ зазначили у Мінспорті.
Українка показала результат – 12.35 м. Це її дебютна медаль на рівні Паралімпійських ігор.
“В України вже 46 медалей на Паралімпіаді-2024 у Парижі. Вітаємо і пишаємося!”, ‒ додають у відомстві.
- Вчора українська 27-річна бігунка Юлія Шуляр на Паралімпійських іграх виборола “золото” на дистанції 400 метрів у класі T12. Вона змогла оновити особистий рекорд, показавши час 55.16 секунд.
- Крім того, український легкоатлет Олександр Яровий приніс Україні "золото". Він виграв змагання зі штовхання ядра у класі F20, встановивши новий світовий рекорд.