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Україна виборола на Паралімпіаді у Парижі 46-ту медаль

Марія Шпатківська виграла “срібло” у штовханні ядра.

Україна виборола на Паралімпіаді у Парижі 46-ту медаль
Марія Шпатківська виграла “срібло” у штовханні ядра.
Фото: Мінспорту

Україна виборола на Паралімпіаді у Парижі 46-ту медаль, повідомляє у Міністерстві молоді та спорту України.

Марія Шпатківська виграла “срібло” у штовханні ядра.

“Легкоатлетка Марія Шпатківська стала срібною призеркою Паралімпійських ігор у штовханні ядра (клас F46)”, ‒ зазначили у Мінспорті.

Українка показала результат – 12.35 м. Це її дебютна медаль на рівні Паралімпійських ігор.  

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“В України вже 46 медалей на Паралімпіаді-2024 у Парижі.  Вітаємо і пишаємося!”, ‒ додають у відомстві.

  • Вчора українська 27-річна бігунка Юлія Шуляр на Паралімпійських іграх виборола “золото” на дистанції 400 метрів у класі T12. Вона змогла оновити особистий рекорд, показавши час 55.16 секунд.
  • Крім того, український легкоатлет Олександр Яровий приніс Україні "золото". Він виграв змагання зі штовхання ядра у класі F20, встановивши новий світовий рекорд.
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