Україна виборола на Паралімпіаді у Парижі 46-ту медаль, повідомляє у Міністерстві молоді та спорту України.

Марія Шпатківська виграла “срібло” у штовханні ядра.

“Легкоатлетка Марія Шпатківська стала срібною призеркою Паралімпійських ігор у штовханні ядра (клас F46)”, ‒ зазначили у Мінспорті.

Українка показала результат – 12.35 м. Це її дебютна медаль на рівні Паралімпійських ігор.

“В України вже 46 медалей на Паралімпіаді-2024 у Парижі. Вітаємо і пишаємося!”, ‒ додають у відомстві.