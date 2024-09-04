Збірна України та ще більше 50 європейських збірних вчетверте позмагаються в Лізі націй УЄФА

Розпочинається четвертий за ліком турнір національних футбольних збірних під егідою УЄФА – Ліга націй, в якому візьмуть участь 54 збірні команди.

Турнір поділили на три цикли по два тури: поєдинки зіграють впродож осені, плей-офф запланований на березень 2025 року, а вирішальні матчі відбудуться в червні.

Команди традиційно ззмагатимуться в чотирьох дивізіонах. У дивізіонах А, В і С виступатиме по 16 збірних, а в дивізіоні D - шість команд.

Україна потрапила до другого кошика Ліги В і отримала по одному супернику з першого, третього та четвертого кошиків. У групі В1 синьо-жовті зіграють із Чехією, Албанією та Грузією.

Перші два поєдинки українська збірна гратиме в Празі. Спершу в статусі господарів "синьо-жовті" на домашній арені місцевої "Спарти" приймуть албанців (7 вересня). Зате в другому турі гостюватиме на стадіоні празької "Славії" у протистоянні з чехами (10 вересня).

Загалом "синьо-жовті" зіграють 6 поєдинків. Повний список матчів збірної України в Лізі націй 2024/25:

Україна – Албанія, 7 вересня

Чехія – Україна, 10 вересня

Україна – Грузія, 11 жовтня

Україна – Чехія, 14 жовтня

Грузія – Україна, 16 листопада

Албанія – Україна, 19 листопада

УЄФА цьогоріч змінив формат турніру. Піднятися у вищий дивізіон можна буде і з другої позицїі. А другі-треті на фініші збірні гратимуть перехідні матчі. Щоправда, доведеться перемогти в плей-офф. Наприклад, якщо збірна України стане другою, то зустрінеться з однією з третіх команд Дивізіону A. Тим часом третя збірна групи B1 протистоятиме одній з других збірних Ліги C для збереження прописки.

Найкращим для збірної України наразі залишається виступ у сезоні 2020/21. Тоді підопічні Андрія Шевченка здобули домашні перемоги над Швейцарією та Іспанією, але вилетіла з еліти через скандальну технічну поразку від швейцарців – (0:3) через виявлений тамтешніми лікарями COVID-19 в українських футболістів.

Зазначимо, що в неділю наші футолісти прибули до Праги, і в цей же день провели перше тренування.

Що ж до прогнозу, експерти Favbet не визначилися з явним фаворитом групи B. На вихід із групи збірної України пропонуюється коефіцієнт 2,75, на перемогу Чехії - 2,50. Шанси Албанії та Грузії оцінюють у 5,00 і 6,50 відповідно.