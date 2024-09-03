Україна здобула на Паралімпіаді три нагороди у легкій атлетиці

Авторкою 40-ї медалі збірної України на Паралімпійських іграх стала 27-річна бігунка Юлія Шуляр.
Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.
Юлія Шуляр виборола “золото” на дистанції 400 метрів у класі T12. При цьому вона змогла оновити особистий рекорд, показавши час 55.16 секунд.
Крім того, український легкоатлет Олександр Яровий приніс Україні "золото" Паралімпіади-2024, вже четверте у легкій атлетиці.
Він виграв змагання зі штовхання ядра у класі F20, встановивши новий світовий рекорд. Ще один українець, Максим Коваль, виборов "бронзу" у цій дисципліні.