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Україна здобула на Паралімпіаді три нагороди у легкій атлетиці

Дві з них - “золоті”.

Україна здобула на Паралімпіаді три нагороди у легкій атлетиці
Юлія Шуляр
Фото: Суспільне Спорт

Авторкою 40-ї медалі збірної України на Паралімпійських іграх стала 27-річна бігунка Юлія Шуляр.

Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.

Юлія Шуляр виборола “золото” на дистанції 400 метрів у класі T12. При цьому вона змогла оновити особистий рекорд, показавши час 55.16 секунд.

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Крім того, український легкоатлет Олександр Яровий приніс Україні "золото" Паралімпіади-2024, вже четверте у легкій атлетиці. 

Він виграв змагання зі штовхання ядра у класі F20, встановивши новий світовий рекорд. Ще один українець, Максим Коваль, виборов "бронзу" у цій дисципліні.

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