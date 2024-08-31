Українські паратенісисти взяли “бронзу” на Паралімпіаді-2024

В активі паралімпійської збірної України вже 9 медалей.

Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова виграли “бронзу” у міксті парного настільного тенісу

Українські паратенісисти здобули бронзову медаль на Паралімпіаді-2024 у Парижі.

Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту України.

Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова виграли “бронзу” у міксті парного настільного тенісу (клас XD17).

Це перша в історії медаль України у міксті на Паралімпійських іграх.