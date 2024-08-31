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Українські паратенісисти взяли “бронзу” на Паралімпіаді-2024

В активі паралімпійської збірної України вже 9 медалей.

Українські паратенісисти взяли “бронзу” на Паралімпіаді-2024
Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова виграли “бронзу” у міксті парного настільного тенісу
Фото: Мінмолоді та спорту

Українські паратенісисти здобули бронзову медаль на Паралімпіаді-2024 у Парижі.

Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту України.

Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова виграли “бронзу” у міксті парного настільного тенісу (клас XD17).

Це перша в історії медаль України у міксті на Паралімпійських іграх.

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  • В активі паралімпійської збірної України вже 9 медалей, зазначили у відомстві. 
  • Зокрема, український плавець Олександр Комаров виграв золото. Українець першим подолав дистанцію на 100 метрів вільним стилем. Олександр продемонстрував час 1:07.77, встановивши паралімпійський рекорд.
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